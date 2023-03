Svět neudělal nic, aby Asada zastavil, říká vězněná syrská novinářka

THE JOURNALIST AND HER JAILERS(2022)

Originallanguage: #Arabic, #English, #German

Length: 83min

Festival premiere: 26.03.23 One World International #Film #Festival #Prague

Director:@AdiSamba

Writers:Adithya Sambamurthy, Luna Watfa

Production:Ira & Alex Tondowski/@tondowskifilms pic.twitter.com/Qcq2DisIYR