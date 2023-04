Vládní škrty jsou zoufalé, nepřipravené, nedomyšlené. Pavel si ale vede dobře

„Nesetkává se pouze se svými příznivci a se svými voliči za zavřenými dveřmi, jako to dělal Miloš Zeman a jeho tým, když si sváželi autobusy své příznivce na Hrad. Takže tady si myslím, že Petr Pavel na to, jakou krátkou dobu je ve funkci, tak si zatím si počíná velice dobře,“ hodnotí politolog.

A kritikou nešetří ani reportérka Lucie Stuchlíková. „ODS se tváří jako hlavní ekonomický expert vlády, koneckonců mají premiéra a ministra financí, a my teď vidíme, že to nemají připravené ani vymyšlené,“ shrnuje Stuchlíková.

To podle reportérky dokládá i snaha vlády měnit sazby DPH. To je sice vždy procesně nejrychlejší způsob, jak může vláda peníze získat, stojí ji to ale složitá koaliční jednání a riskuje neshody. „Působí to na mě jako takové zoufalství. Přitom mají doporučení Národní ekonomické rady vlády, která řeší strukturální věci, jako jsou důchody,“ připomíná Lucie Stuchlíková.

„Takže máme přibližně rok na to, aby se událo to, co se udát má. To, co se nestane, se už asi nestane nikdy,“ shrnuje Miloš Gregor z Masarykovy univerzity v Brně.