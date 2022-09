Volby do Senátu: Matadoři proti outsiderům, hlas ulice proti systému

Voliči dnes začnou rozhodovat o tom, kdo povede příští čtyři roky tuzemská města a obce. Kromě místních zastupitelstev se obmění i část Senátu. Ve hře je třetina z celkem 81 křesel. Jaké souboje stojí za to sledovat? A jak důležité budou senátní volby z hlediska vládní stability?

Kdo se postaví proti současnému předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) a z jakého důvodu kandidáty jednotlivé strany do boje poslaly.

A to i díky tomu, že letošní hlasování bude mít například zásadní dopad na složení vedení horní komory parlamentu. S výjimkou Jitky Seitlové (KDU-ČSL) totiž kandidují všichni místopředsedové i šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Podle politické reportérky Seznam Zpráv Martiny Machové bude ale důležité sledovat také to, jakého úspěchu dosáhne hnutí ANO.

A jmenuje i další důvody, proč dění věnovat pozornost: nevíme, jak dopadne levice nebo Piráti, a také není jasné, jak výrazně do voleb zasáhne nespokojená část lidí, kteří třeba proti současné vládě protestovali na Václavském náměstí. „Bude zajímavé sledovat, do kolika hlasů se to přetaví,“ říká reportérka.