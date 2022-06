Reportér popisuje, co viděl na patrole uprostřed ostřelovací války o Donbas

V blízkosti fronty stále zůstávají i civilisté. „Prostě tady takhle dožijeme, ať se děje, co se děje,“ vypráví reportér Jan Novák, co mu říkali někteří místní.

„Ta jednotka, kterou vede Tomáš, je specifická. Jsou to profíci, jejichž cílem je dostat se nejenom na frontovou linii, ale za ni, čili působit na území nepřítele. To je to téměř nejtěžší a současně nejnebezpečnější, co v té válce je,“ popisuje Novák.