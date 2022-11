Zamlžené pozadí Babišovy kampaně: klíčoví lidé se vytratili

Blížící se boj o Pražský hrad oživil debatu o smysluplnosti přímé volby hlavy státu. Naplno do klání přitom vyrazil už i předseda hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš. Právě jeho kampaně jsou považované za jedny z nejostřejších, ale zároveň i velmi efektivní. Co víme o jejich pozadí? A kdo teď Babišův nejbližší tým tvoří?

Kdy z týmu šéfa hnutí ANO oficiálně zmizeli dva jeho klíčoví spolupracovníci? A co napovídá tomu, že pro něj dál skrytě pracují?

O marketingovém týmu expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše se mluví od jeho vstupu do politiky, tedy od roku 2013. Tehdy se poprvé pokusil se svým hnutím dostat do Sněmovny a nejen, že se mu to povedlo, ale dokonce získal skoro 19 % hlasů. Skončil jen kousek za vítěznou sociální demokracií.