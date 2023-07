Změna podpory pro uprchlíky: Problémy můžou přijít v září, říká reportér

Podle reportéra sehrálo při změně roli i šetření ve státním rozpočtu, hlavní důvod to ale nebyl: „Systém pomoci uprchlíkům, jak byl nastavený od loňského února nebo března, byl opravdu dočasný. Reagoval na náhlou situaci, kdy sem přijížděly desetitisíce lidí denně a my jsme jejich problémy potřebovali řešit ze dne na den. Bylo to nastavené na týdny nebo měsíce, ne na delší období.“