Zvýšení úrokových sazeb: „Dostupnost hypoték je historicky nejmenší“

Bankovní rada centrální banky vytáhla do boje proti zvyšující se inflaci a opět zvýšila úrokovou sazbu. Podraží tak hypotéky i komerční úvěry pro firmy a domácnosti. Na jaké další dopady se máme v příštích měsících připravit? Bude opatření stačit na to, aby inflace zpomalila? A co všechno je v sázce, pokud by bankéři zvolili špatný směr?