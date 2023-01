První dáma ČNB: Za rok bude inflace začínat trojkou

„Až válečný efekt odezní, tak se zase vrátíme k tomu, že budeme mít inflaci velmi podobnou jako v eurozóně. Za rok budeme na hranici našeho tolerančního pásma,“ prohlásila Zamrazilová pro SZ Byznys. „Už ten příští leden by měl začínat trojkou,“ odhadla pro začátek roku 2024.

Odmítla také doporučení mezinárodních ekonomických institucí jako Mezinárodní měnový fond a OECD, že by ČNB měla úroky ještě zvýšit. „Oni věří, že čím víc teď zvýší, tím dříve se bude moci jít dolů. Tomu já nevěřím,“ vysvětlila.

Meziroční míra inflace ke konci listopadu dosáhla 16,2 procenta, loňský růst cen se tak pohybuje na nejvyšších úrovních za posledních 30 let. Zítra Český statistický úřad oznámí čerstvá data inflace za prosinec.

Guvernér Aleš Michl v televizi CNN Prima News uvedl, že začátkem letoška se spotřebitelské ceny proti loňsku zvýší až o 20 %. „To je hodně vysoký odhad. Nevíme, co bude dál s energiemi. To číslo by mohlo být někde mezi 15 a 20 %,“ míní Zamrazilová.