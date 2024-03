Největší pražský hoteliér: Česko hraje druhou ligu, míříme na východ

Podle dat za loňský rok sice přijelo do Česka stejně turistů jako v roce 2019, ale to neplatí pro Prahu. „Proč jsme v té druhé lize? Stále chybí turisté z Ameriky a Číny,“ říká šéf Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda. Jeho síť je hojně navštěvovaná Čechy, Slováky a Poláky. Místo letadly ale přijíždějí na pobyty vlaky a auty a zůstávají kratší dobu.

„Zákazník dnes mnohem častěji přijede kvůli konkrétní příležitosti. Zatímco dříve se Američan přijel podívat do Prahy, protože je hezká, prošel si muzea, Hrad, něco snědl a pak odjel. Dneska Čech, Slovák nebo Polák přijede za konkrétním zážitkem – na koncert, výstavu, konkrétní akci, “ říká Svoboda. I hotely tak musí připravovat akce, které turisty nalákají – ať už jde o šachový turnaj nebo kulinářské večery.

Významným hráčem na trhu jsou i CPI Hotels Radovana Vítka. V portfoliu má mimo jiné hotely značek Clarion, Courtyard by Marriott nebo Holiday Inn. Také Orea Hotels & Resorts patří k největším hotelovým sítím v Česku, provozují například pražskou Pyramidu či hotely Horal a Sklář v Krkonoších.

Velkým problémem Prahy je navíc podle Svobody sdílené bydlení přes Airbnb. „Vždycky se o tom mluví, následně z nějakého úřadu přijde zpráva, že je celý problém vyřešený a že jsou nastavená pravidla, ale nic vyřešené není. Jsou to nerovné podmínky. Dnes už to není tak, že by někdo pronajímal jeden byt, ale jsou podnikatelé, kteří mají i desítky bytů, nebo celé domy, a pronajímají je hotelovým způsobem. Nedodržují pravidla, která hotel musí dodržovat, neplatí daně, poplatky, neplatí pro ně hygienické normy,“ dodává Svoboda s tím, že toto ubytování vadí Pražanům a stát přichází o peníze.