Šéf Siko: Máme na příští rok tři scénáře, ale ani jeden není optimistický

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Po prázdninovém ochlazení se lidé opět vracejí do obchodů a začínají nakupovat. Tomáš Vala, šéf Sika, je proto i v současné době optimista a pro letošní rok počítá po započtení inflace se stejnými či mírně lepšími tržbami než loni.

S výhledem na příští rok je to už však horší – firma má připravené tři scénáře, z nichž ani jeden nepočítá s růstem. „První je plus pět procent tržeb, což v objemových jednotkách znamená lehký pokles. To je optimistický scénář. Pak je střední scénář, to je minus sedm procent a pak je tragický a to je minus dvacet procent. Máme metriky, díky kterým pokles dokážeme odhadnout tři až čtyři měsíce předtím, než nastane,“ dodává Vala.

I tak má Siko velké plány – v Česku staví velký sklad a plánuje expanzi do dalších zemí. „Letos bude obsluhovat dohromady šest až sedm zemí, příští rok přidáme další dvě země,“ říká Vala.

Zastavilo se i zdražování. „Ještě nedávno to vypadalo, že se bude zdražovat o 10 procent každé tři měsíce. To se teď hodně zastavilo. Uvidíme, jaká bude situace s plynem, ale doufáme, že stát nebo Evropa nějak zasáhnou, protože současná situace je neudržitelná,“ dodává Vala s tím, že jak se snižuje objem prodávaného zboží, výrobci už ani nemohou dál zdražovat.

„Pro ně to může být do jisté míry problém. Problém je i to, že všichni mají obrovské zásoby – jak obchodníci, tak koneční spotřebitelé. Na skladech je to, co bude potřeba až za půl roku. To nikdy předtím nebylo. To bude obrovský náraz na jejich cash flow,“ dodává.

V roce 2021 mělo Siko rekordní tržby pět miliard a vy jste se kvůli sázce dokonce stříhal dohola. Letos byste také sázel na rekord?

Loni jsem si myslel, že rekord je nedosažitelný, ale nevím, jak bych k tomu přistoupil letos. Letošní tržby se vyvíjely poměrně dobře do června. V červenci jsme ale cítili poměrně velké ochlazení, což si vysvětlujeme tím, že Česko bylo vylidněné a lidé odjeli k moři. I restauratéři potvrzují, že se prázdniny moc nedařily. Teď ale cítíme, že se zákazníci vracejí, že nakupují a máme tak nabito i na další měsíce.

Skutečně se lidé vrací? Nezačali spíš v éře drahých energií šetřit a nákupy omezovat?

Chci být pozitivní. Samozřejmě, že scénáře jsou různé, ale chci věřit scénáři, že nebude tak zle a lidé se skutečně vracejí do obchodů. Potvrzují mi to i další lidé z byznysu.

Jaký je tedy váš výhled na letošní rok?

Díky zdražení, které bylo meziročně asi deset procent, bude navýšení tržeb minimálně deset procent. Možná i patnáct. Záleží na posledním čtvrtletí.

A hospodářský výsledek bude stejný? Abyste si to neukrojili na maržích…

To nebude… Rostou nám úroky i energie. Protože nejsme výrobce, tak u nás energie dělají relativně malý podíl, ale i tak investujeme do fotovoltaických elektráren. Máme dvě, dvě další stavíme a naplánované jsou další. Tohle bylo ale naplánováno dva roky dopředu.

To jsou solární elektrárny na střechách prodejen?

Na střechách prodejen i skladů. Teď například kvůli plánované expanzi stavíme velký sklad v Čimelicích. Tam všude bude fotovoltaika.

Vy nevyrábíte, ale co vaši dodavatelé, pro které jsou energie klíčové. Mají problém situaci zvládnout? Omezují sortiment a podobně?

Určitě ano, máme hodně výrobků, které jsou na energie velmi náročné. Například u obkládaček a sanity dělal plyn v minulosti 30 procent hodnoty výrobku. Jestliže se zdraží pětkrát, nebo sedmkrát, jste okamžitě na dvojnásobné ceně. Výrobci přemýšlejí, jak to řešit. U dražších věcí tento vliv není tak velký, u levnějších je fatální. Takže ano, i to výrobkové portfolio se může v tomto duchu měnit.

Jak se to dá řešit? Že levnější výrobky budete odebírat od jiných dodavatelů?

Určitě existují i alternativy. Není to jednoduché. Tímto problémem je ale zasažená celá Evropa.

Nějaký sortiment se obměňovat bude?

Myslím si, že ano. Ještě nedávno to ale vypadalo, že se bude zdražovat o 10 procent každé tři měsíce. To se teď hodně zastavilo. Uvidíme, jaká bude situace s plynem, ale doufáme, že stát, nebo Evropa nějak zasáhne, protože současná situace je neudržitelná.

Vy teď aktuálně zdražení plánujete?

Pokud k tomu budou výrobci přinuceni, budeme muset zdražit i my. Spíš mám pocit, že tím, jak už je prodej „flet “ a v objemových jednotkách i menší , tak výrobci už nemohou zdál zdražovat.

Všichni teď mají plné sklady

To pro ně přece bude likvidační, když nepromítnou náklady…

Ano, pro ně to může být do jisté míry problém. Problém je i to, že všichni mají obrovské zásoby – jak obchodníci, tak koneční spotřebitelé. Na skladech je to, co bude potřeba až za půl roku. To nikdy předtím nebylo. To bude obrovský náraz na jejich cash flow. Chytří výrobci se na to měli připravit, ale je otázka, jestli se na to připravit dá.

Máte informace od vašich dodavatelů, že už někteří třeba končí?

Jsou evropské keramičky, které mají problém a které už třeba nikdy své pece neroztopí. Není jich ale mnoho a jsou to spíš okrajoví výrobci. Že by to bylo pro ten byznys něco fatálního, to ne, ale nemůže ta cena plynu zůstat taková. Pak už by to fatální bylo.

Vraťme se teď k Siku a vašim plánům. Říkal jste, že stavíte sklad kvůli expanzi.

Do budoucna chceme být digitální inspirací pro celou Evropu. Vlastníme majoritu v jednom z největších francouzských e-shopů na koupelny, který prodává i v Belgii, Německu, plánuje i Itálii a Španělsko. Sami jsme pak otevřeli e-shop i v Maďarsku. Ta expanze je globální.

Expanze bude pod jménem francouzského e-shopu Livea, nebo půjdete dál jako Siko?

I tohle je předmětem našich současných strategických plánů. Zatím rozvíjíme název francouzského e-shopu Livea, ale je možné, že budeme rozvíjet i naši značku Siko.

Kolik zemí přidá Livea?

Letos bude obsluhovat dohromady šest až sedm zemí, příští rok přidáme další dvě země. Protože je to e-shop, využíváme naši lokální logistiku. Máme ale i sklad v Métách, kde plánujeme velkou investici.

A expanze Sika?

Jsme v Maďarsku, kde jsme na začátku otevřeli e-shop. Dále děláme to, že tam, kde jsme v nájmu, stavíme vlastní pobočky. Teď třeba v Bratislavě nebo v Košicích.

Je teď dobrá doba stavět pobočky?

V Košicích se nám podařilo cenu udržet. V Bratislavě, kde to máme dostavět na konci zimy, už se to projevilo zdražením o 15 až 20 procent.

Jak je to s nákupním apetitem v Češku a v zahraničí? Je to stejné?

Ten trh se vyvíjí podobě. Dokonce si myslím, že třeba ve Francii to není zatím tak fatální. Internet má navíc obrovskou výhodu, že můžete vyzkoušet spoustu věcí a hned vidíte reakci. Díky tomu můžete lidem nabízet, co chtějí. Teď třeba budeme spouštět digitální koupelnovou galerii – a díky tomu, že to bude pro sedm až osm trhů, je ten náklad efektivnější.

Budou teď lidé hledat úsporná řešení? Vy máte v portfoliu šetrný záchod….

Dnes budou lidé raději investovat do úspory energií než do úspory vody, která se zdražila jen o 10 procent. U tohoto výrobku jsme měli problém s dodavatelskými řetězci, takže teprve teď se nám daří vykrývat všechny zakázky, které jsme měli. Dodnes jsme nebyli schopni dát ho na francouzský trh, protože jsme těch klozetů měli nedostatek.

Máme i technologii na odstraňování vodního kamene, která šetří spotřebiče. To si myslím, že je jediná možná cesta, jak se na tom trhu dlouhodobě udržet. Jenom prodávat a převážet krabičky, to vždycky bude umět lépe ten Amazon, který má automaty a roboty.

Stejně tak služby – to jsou věci, které nejsou tak jednoduše aplikovatelné.

Je tedy čas na podobné akvizice, jako byl váš nákup Swiss Aqua Technologies?

Akvizicí bylo dost. Teď je třeba se konsolidovat a zaměřit se na to, co už máme a dělat to ještě lépe.

Na další rok máte připravené tři scénáře. Jaké ?

První je plus pět procent tržeb, což v objemových jednotkách znamená lehký pokles. To je optimistický scénář. Pak je střední scénář, to je minus sedm procent a pak je tragický a to je mínus dvacet procent. Máme metriky, díky kterým pokles dokážeme odhadnout tři až čtyři měsíce předtím, než nastane.

Vy příští rok nepočítáte s žádným optimistickým scénářem?

Ne. Myslím si, že v režimu, v jakém fungujeme druhou polovinu roku, pojedeme většinu příštího roku. To je náš odhad.