Miliardovému byznysu pomohla zdánlivá banalita. Prodejna u rušné silnice

Byznysový příběh rodiny Valových začal v rodinném domě na okraji jihočeských Čimelic. Obývák, v němž se do té doby potkávaly čtyři generace, se stal firemní kanceláří a účtárnou, místem schůzek s odběrateli i dodavateli a v poledne společnou jídelnou zaměstnanců.

„Za mnou je dům, ve kterém byla naše první prodejna. Čtyřicet metrů čtverečních, tam jsme začínali, a přímo do té prodejny jsme složili půl kamionu obkládaček,“ ukazuje na klasické stavení Jaroslava Valová. Kolem nás v tu chvíli projíždí jedno auto za druhým, obcí totiž vede státní silnice z Prahy do Strakonic.

První prodejna Siko v Čimelicích. Firma na této adrese působila až do roku 1996.

Třicet let podnikání v samostatné republice oslaví Česko v lednu 2023.

SZ Byznys mapuje místa, kde před lety začínaly firmy, jejichž loga zná v zemi každý nebo každodenně používá to, co vyrábějí.

„Poté jsme sem začali zvát zástupce výrobců a chtěli jsme se pochlubit, jakou máme logistickou základnu, jaké zázemí pro naše podnikání a že nejsme žádná garážová firma,“ říká. Sklady stále stojí, a to na dohled současné centrále, která je nyní mimo jiné největším logistickým centrem koupelen a kuchyní ve střední Evropě.

V přízemí domu pak skladníci každé ráno četli rukou psané pokyny na nástěnce, co je potřeba ten den udělat. To, že je berou na vědomí, stvrzovali podpisem.

„Třeba když se chystala balená paleta, tak tam měli ceduli a na ní stálo: ‚Popisujte, co v té paletě je. Kdyby vám to někdo přivezl bez popsání, to byste asi nadávali.‘ Já jsem vždycky lidi učila: mysli na druhého v řadě,“ říká žena, pro niž v začátcích podnikání představoval symbol prosperity firemní fax a která později – při rekonstrukci pražské pobočky – neváhala brázdit stavbu na koloběžce, dodnes uložené v centrále firmy.