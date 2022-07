Sídlo v kravíně? Tři investoři utekli, když to tam viděli, vzpomíná Frolík

„Přesně tady jsme na jaře roku 1990 zaparkovali auto, když jsme přijeli s kamarádem zjistit, jestli by se odtud dalo začít podnikat,“ vypráví zakladatel jedničky ve výrobě nemocničních lůžek Zbyněk Frolík.

Stojíme přitom na malém prostranství v Želevčicích nedaleko Slaného. Z jedné strany je lemuje kaplička, z druhé budova barokního špejcharu a bývalý kravín. Právě v něm to nakonec všechno začalo.

Celý areál byl tak zchátralý, že nemohl sloužit už ani pro chov skotu. „Kravín byl vevnitř rozpadlý, uvnitř to vypadalo spíše jako zpustlé skladiště plné staré a zrezivělé zemědělské techniky. Ale všechno to byl stavební pozemek, kde se dalo poměrně rychle začít něco budovat.“

Třicet let podnikání v samostatné republice oslaví Česko v lednu 2023.

SZ Byznys mapuje místa, kde před lety začínaly firmy, jejichž loga zná v zemi každý, nebo každodenně používá to, co vyrábějí.

Areál proto koupil, a to na tehdejší poměry za poměrně vysokou částku. Státnímu statku Zlonice, majiteli pozemku i budov, zaplatil 600 tisíc československých korun.

Protože se pohyboval ve zdravotnictví a působil jako šéf technického odboru motolské nemocnice, plánoval Zbyněk Frolík, že podnikání postaví na výrobě nemocničních postelí. Jenže se ukázalo, že to nebude jednoduché. Proto hledal partnery v zahraničí, aby se do společného byznysu pustil s některým z výrobců zdravotnické techniky.

„Tady ty se mi podařilo přesvědčit, že to společně můžeme udělat, já jim dám půlku toho našeho ‚nic‘ a oni nám zajistí prestiž. Pak už se nás z těch nemocnic nikdo neptal, jestli to vyrobíme nebo nevyrobíme,“ vzpomíná na první důležitý kontrakt v rozhovoru pro SZ Byznys.

Společně procházíme branou až do původních stájí, na místo, kde vzniklo první nemocniční lůžko s jejich logem. Několik let ale ještě trvalo, než se lůžka dostala do menších českých nemocnic a domovů důchodců.