První kancelář si postavil vlastníma rukama, kvůli jedům musel pořád větrat

„No tady to vypadá,“ glosuje s úsměvem Luboš Dufek sklepní kancelář v jihomoravských Bořeticích a rozhlíží se kolem sebe. Na místo, kde v roce 1992 rozjížděl svoji firmu tehdy na výrobu žaluzií, se s kamerou SZ Byznys dostává poprvé po mnoha letech.

V malé suterénní dílně o třech místnostech si Luboš Dufek vlastníma rukama postavil i první provizorní kancelář, aby měl klid na práci. „Byla to místnost asi tři krát tři metry a byl to můj první ‚office‘ v té době,“ ťuká do dřevěného obložení.