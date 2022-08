Bylinek i sběračů ubývá. I tradiční šípek se teď musí dovážet

SZ Byznys mapuje místa, kde před lety začínaly firmy, jejichž loga zná v zemi každý nebo každodenně používá to, co vyrábějí.

„Máme zásadu, že co se dá koupit v Čechách, koupíme v Čechách. Ve skladu máme ale byliny z celého světa,“ provází nás velkým skladem. „Hodně se dováží ibišek súdánský, který se používá do ovocných čajů, bohužel musíme dovážet už i šípek, protože české kapacity šípku už nestačí, a pak věci, které jsou dnes moderní, jako jsou rooibos, lemongras nebo zelené čaje.“

A rada, jak udržet prosperující firmu? „Nevzdávat to a vydělané peníze investovat. Chyba začínajících podnikatelů je, že první, co udělají, je, že si koupí drahé auto. Důležité je investovat vydělané prostředky do firmy, ono se to vyplatí,“ je přesvědčen Valdemar Grešík.