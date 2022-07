Do studentského pokoje se už nevešel. Tak firmu nastěhoval do garáže

Když se už nevešel do pokoje u rodičů, přesunul nakoupené sportovní bundy do garáže na sídlišti. Stojíme mezi paneláky na pražském Chodově a Václav Hrbek ukazuje na nedaleký dům, kde s rodiči tehdy žili. Budova garáží stojí na dohled.

„Ty garáže byly tehdy skoro nové a my jsme v nich jako řada lidí měli auta. A jednoho dne jsem se už nevešel do pokoje doma, tak jsme s auty vyjeli a nastěhovali tam zboží,“ vypráví Václav Hrbek. Takhle začínala populární značka outdoorových oděvů Alpine Pro.

Třicet let podnikání v samostatné republice oslaví Česko v lednu 2023.

SZ Byznys mapuje místa, kde před lety začínaly firmy, jejichž loga zná v zemi každý nebo každodenně používá to, co vyrábějí.

Dva vysokoškolští studenti, Václav Hrbek a jeho spolužák Vladislav Fedoš, si při studiu chtěli přivydělat, a tak v druhé polovině 90. let začali podnikat v prodeji textilu.

„Pamatuji si, že nám tehdy přišla z Hongkongu kolekce bund a dalších oděvů. Sloužili jsme jako takový dodavatel, zásobovatel prodejen. Tenkrát hlavně menších obchodů. Paní vedoucí neměly čas objíždět, kde co budou nakupovat a prodávat, takže jsme jim dělali servis. Zboží si vybraly a my jsme jim ho za dva dny dodali přímo na prodejnu,“ popisuje začátky ve dvou garážích, v nichž tehdy do noci chystali zboží a další den znovu vyráželi po republice.