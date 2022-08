Začali v pražském sklepě, teď jsou jejich výrobky v nejvyšších budovách světa

SZ Byznys mapuje místa, kde před lety začínaly firmy, jejichž loga zná v zemi každý nebo každodenně používá to, co vyrábějí.

Získat do firmy telefon bylo v době po revoluci nesmírně obtížné, firmy čekaly na zavedení linky roky, tak se vývojáři pustili právě do montování pobočkových telefonních ústředen. „A protože jsme na tom trhu byli poměrně hbitými rybami, během pěti let jsme obrovsky zabodovali. První ústředny se jmenovaly Ateus 280.“

Vcházíme společně do původních prostor, vybavením ne nepodobných těm, kam chodil Oldřich Stejskal tehdy do práce. „Na přelomu 80. a 90. let přijít do takové místnosti, kde byly součástky, nářadí, pájky, věci v socialistickém Československu naprosto nedostatkové, to byl dětský sen,“ vypráví muž, který firmou vystoupal až na pozici generálního ředitele.