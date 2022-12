Slavné české herní studio tvoří konkurenci Minecraftu. A míří s ní do škol

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Série Arma, DayZ nebo první Operace Flashpoint – tituly, které proslavily českou herní společnost Bohemia Interactive po celém světě. Teď se studio zaměří i na ty nejmenší ve školách. Pro účely vzdělávání připravilo vzdělávací platformu Ylands EDU. Ta vychází z jejich původní počítačové hry, rozvíjí informatické myšlení i digitální gramotnost a učí děti vytvářet světy a počítačové hry podle vlastních představ.

Zatím ji testují jednotky škol, už v příštím roce by to podle Marka Španěla, spoluzakladatele a spolumajitele firmy Bohemia Interactive, mohly být stovky českých škol.

„Historicky jsme jako firma pokrývali převážně mužskou část populace ve věku 17–40 let, ale postupně se to rozšířilo. S touto hrou jsme chtěli něco přinést speciálně dětem,“ dodává Španěl s tím, že i on sám by byl rád, kdyby i doma jeho vlastní děti přestaly hrát Minecraft a další zahraničí hry.

Stovky škol v příštím roce

Do vývoje vzdělávací platformy firma vložila osm let práce a naslouchala požadavkům samotných škol. Odezva je prý zatím více než pozitivní. „Celosvětově, ale i v Česku je zájem, aby školy učily děti IT dovednostem. Myslíme si, že nejdůležitější je i samotná kreativita – tedy schopnost něco tvořit, a ne jenom využívat nástroje,“ dodává s tím, že proniknout do školství chce firma „odzdola“ – tedy nikoliv přes Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, ale přímo přes jednotlivé školy.

„Zatím jsme se bavili s jednotkami škol. Snažíme se navštěvovat konference, hledat zpětnou vazbu tak, abychom v příštím roce mohli nabízet ucelené řešení. Je reálné, aby byl v příštím roce program ve stovkách škol,“ dodává Španěl.

Bohemia Interactive vznikla před třiadvaceti lety a s více než třiceti miliony prodaných kopií svých her po celém světě se zařadila mezi globální hráče. V roce 2021 utržila 1,12 miliardy korun a vykázala zisk EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) 806 milionů korun.

Letošní výsledky by měly být podobné. „Tržby budou podobné, nebo mírně vyšší. Naopak zisk mírně nižší, máme vyšší náklady,“ říká Marek Španěl. Zatím lidé na hrách nešetřili, Španěl ale očekává, že se tak stane v příštím roce.

Upoutávka na dosavadní hru Ylands:

„Zatím byl náš trh těch otřesů do značné míry ušetřen, takže se domnívám, že to zažijeme v příštím roce. Pohybujeme se na extrémně konkurenčním globálním trhu, který do značné míry funguje jako showbyznys. Daleko větší roli tu hraje cykličnost produktů a trhu jako takového. Já se domnívám, že v našem oboru se ty negativní dopady projeví v příštím roce,“ dodává s tím, že celosvětově vstupujeme do období extrémních nejistot a propadu životní úrovně.

„Domnívám se, že doba hojnosti minimálně na nějaký čas skončila a že se to projeví i v tom, jak mohou lidé trávit čas a za co mohou utrácet peníze,“ dodává.

Celý trh herního byznysu podle něj může v příštím roce poklesnout až o třetinu. „Otázka samozřejmě je, jak se to převede do hospodaření jednotlivých firem. Hodně bude záviset na hráčských komunitách,“ říká s tím, že i když konkrétně hráčská komunita jeho firmy se počítá v jednotkách milionů, celý trh představují miliardy hráčů.

Vstup na čínský trh

Před sebou má teď Bohemia Interactive vstup na čínský trh. O ten se snaží od doby, kdy jako minoritního partnera získala čínského internetového obra Tencent. „Cesta ke vstupu na čínský trh je velmi dlouhá a trnitá. Bohužel tam došlo k velkým regulacím, které se podepsaly i na našem titulu Ylands,“ říká. A právě výuková hra měla být titulem, s nímž firma na trh vstoupí.

„V našem případě to znamenalo nemalý problém a nutnost investovat do věcí, které požaduje regulátor nebo vláda, aby vůbec takový titul mohl vyjít,“ dodává Marek Španěl s tím, že během několika týdnů by ale měla firma na čínském trhu začít oficiálně působit.

S tím, že by naopak čínský partner mohl být na některých západních trzích problém, se společnost prý nesetkala. „Je to velice globální firma, která má podíly v desítkách nejvýznamnějších herních společnostech po celém světě,“ říká Španěl.

Nové technologie