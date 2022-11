Zpátky do kanceláří, velí firmy a utrácejí za nový nábytek

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Firmy přecházejí z on-line světa zpět do kanceláří. A aby tam nalákaly i zaměstnance, výrazně je modernizují a přeměňují.

„Trend, který teď vidíme, je takzvaný refresh kanceláří. Tedy udělat je tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám firem po covidu,“ potvrzuje v rozhovoru pro SZ Byznys šéf výrobce kancelářského nábytku Ahrend Petr Hampl s tím, že právě přeměna stávajících kanceláří na dobu postcovidovou teď tvoří velmi zajímavý objem jejich zakázek.

Podle kanceláří se rozhodují i klienti

Nejde jen o zaměstnance. Dalším důvodem aktuální proměny je i boj o klienty, který je v současné době důležitější než kdy jindy. „Firmy jim potřebují ukázat, že je jejich zázemí nějakým způsobem stabilní. Podle toho si je klient i zařazuje v tendru,“ dodává Hampl a popisuje proměny, jež v posledních letech v kancelářích nastaly.

„Když se podíváme 30 let zpět, tak jste seděla v kanceláři sama, měla jste dvoumetrový stůl a asi tak pět až šest skříní. Pak přišla doba open space, tedy zase naopak co nejvíc lidí na co nejmenším prostoru. Pak doba home office a teď vidíme návrat lidí do kanceláří,“ říká Hampl s tím, že teď firmy chtějí, aby kanceláře přesně odpovídaly jejich stylu, a vyžadují jejich specifický design. Do budov přibývají sdílené prostory a kanceláře se tváří jako co nejpříjemnější místo.

Zakázek stejně jako před covidem

Ahrend, stejně jako většina firem v zemi, předpokládá v příštím roce ochlazení. „Očekávám ho na úrovni 10 až 20 procent,“ říká Hampl.

Zatím se však firmě i díky postcovidovým trendům daří udržet počet zakázek. V covidu jí objem výroby klesl o 30 procent, teď je na tom stejně jako před pandemií. „Bohužel předcovidové už nejsou marže a ziskovost zakázek,“ dodává Hampl s tím, že i když nábytek podražil od jednotek po desítky procent, část zvýšených nákladů si firma ukrojila ze svých zisků.

„Na trhu jsme už 30 let a máme klientelu, která od nás očekává férový přístup a my se férově chováme. To znamená, že část nákladů jsme museli absorbovat my,“ říká šéf Ahrend.

I přesto, že je výroba v Česku v poslední době stále nákladnější, firma o odchodu ze země neuvažuje.

„Neustále to analyzujeme, zatím je to ale v pořádku a neuvažujeme o tom. Naopak jsme se rozhodli zainvestovat do nových technologií, modernější výroby a efektivnější výroby,“ dodává s tím, že jde o investici 15 milionů eur, tedy zhruba 370 milionů Kč. Efektivnější výroba pak vyrovná část rostoucích nákladů. Modernizovaný provoz se naplno rozběhne ve druhém pololetí příštího roku.

Naopak svůj ruský závod firma už zavřela úplně. „Bylo to logické rozhodnutí. Kompletně jsme zavřeli jak výrobní, tak kancelářskou část a odešli jsme z trhu. Byly to odpisy v nižších desítkách milionů korun,“ dodává Hampl.

Odchod z Číny se nekoná