Kavárna, či obývák? Ani jedno. Toto jsou nejkrásnější kanceláře roku

Designový prostor, pohovky, umění i příroda. To jsou složky, bez kterých se nejmodernější kanceláře v Česku neobejdou. V rámci šestého ročníku soutěže Kancelář roku odborná porota vybrala deset vítězných prostor, kde se dobře pracuje.

„Loňské obavy z opouštění kanceláří v České republice byly naštěstí neopodstatněné. Oproti zahraničním zaměstnavatelům se tuzemské firmy ve většině plně vrátily do kanceláří, přičemž globální společnosti naskočily na částečný princip docházky. I přes původní obavy poroty byl letošní ročník stejně silný jako předchozí – se 70 přihláškami napříč deseti kategoriemi a s vysokou kvalitou realizací,“ říká Radek Procházka, zakladatel soutěže Kanceláře roku a Managing Partner společnosti Prochazka & Partners.

Tuzemské a nadnárodní korporace se na kancelářský design a vybavení totiž stále častěji dívají optikou společenské odpovědnosti a uhlíkové stopy dodávaných materiálů. „Pravidelně se setkáváme s požadavkem větších firem, aby odebírané materiály měly buď co nejmenší uhlíkovou stopu, nebo byly přímo vyráběné z recyklátů. Problematika ESG (Environmental, Social and Governance je posuzování, jak firmy pracují ve prospěch sociálních, ekologických a společenských cílů, pozn. red.) tak nutně proniká i do architektonických návrhů a s tím souvisejícího výběru materiálů, respektive jejich výrobců,“ říká Petr Zahálka, obchodní ředitel společnosti ProInterier a člen odborné poroty soutěže Kanceláře roku.