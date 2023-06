Bylinoznalectví i léčba krajiny. Co se skrývá pod pojmem naturopatie

„Tradice bylinoznalectví sahá do desátého století před naším letopočtem. Tehdy Keltové přinesli do regionu znalosti pěstování bylinek. Z tohoto vědění vycházíme dodnes,“ vysvětluje v nové epizodě podcastu MUDr.ování naturopatka Helena Neumannová.

Dnes se naturopatie dostává zpátky do hry, byť není státními orgány uznána jako oficiální léčebná metoda. Státními orgány možná ne – lidskými ano. A lékaři to vědí.

„Naturopatem se člověk může nazývat poté, co alespoň částečně prostudoval lidský organismus, ať už je to fyzioterapeut, zdravotní sestra nebo ošetřovatel. Je potřeba nejdřív znát tělo a pak už se jen celý život učit. Vyžaduje to stovky hodin a x let učení, než pochopíte, jak která bylinka funguje. A také jak u kterého člověka, protože to, že kostival mně vytáhne zánět z kloubu, neznamená, že ho vytáhne taky vám,“ vysvětluje Helena Neumannová.