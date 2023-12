Jak vypadají Vánoce prezidentského páru Pavlových

Přestože manželé Pavlovi budou slavit Vánoce v roli prvního páru České republiky, budou jinak poměrně tradiční. „Dělám bramborový salát, tak, jak mě to naučila babička. Ale my máme takový speciální, který jednou vyrobil manžel. A on o tom umí dobře povídat,“ říká Eva Pavlová ve videocastu Milana Šteindlera Dáma a švihák.