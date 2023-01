Dobrovský a Šídlo: Jak přežít operaci „Přímá volba“

Před dvaceti lety Miloš Zeman prohrál nepřímou prezidentskou volbu. Přineslo to dlouhodobé následky. V těchto hodinách volíme už potřetí hlavu státu my, občané. Z voleb se ovšem stalo referendum o Andreji Babišovi.

Přestože to vypadalo, že éra politika Miloše Zemana v nultých letech definitivně skončila, přes dvojí prezidentskou volbu Senátem a Poslaneckou sněmovnu, přičemž především volba v roce 2008 v podstatě zaváněla skandálem, jsme se nakonec posunuli k volbě přímé. V ní Miloš Zeman zvítězil a všechny naděje, že by přímá volba mohla přinést lepší politickou kulturu, rozmetal bezprecedentním způsobem.

„Že nemá orientaci na východ? On nemá žádnou orientaci. Klidně řekne, že by nedovolil pomoc napadenému Polsku. A na druhou stranu dokáže říct, že v roce 1938 by nám jistě bývali přišli Poláci na pomoc. Každý, kdo chce být prezidentem, by mohl něco tušit o dějinách Československa, a když tohle řekne, tak o tom neví vůbec nic,“ dodává Dobrovský.