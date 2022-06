Dobrovský a Šídlo: Prezidentské primárky po česku

Je na místě oživit si zkušenost z roku 2012, kdy se blížil čas historicky první přímé volby prezidenta v Česku. Bylo to tehdy velkolepé představení s mnoha efektními výstupy a také množstvím nastražených propadlišť, o kterých nevíme, kdo do nich tentokrát spadne.

Bývalý premiér úřednické vlády Jan Fischer už se cítil být vítězem. Měl k tomu důvody – suverénně vedl v předvolebních průzkumech a jeho klidný styl, který jako předseda vlády nastolil po topolánkovsko-paroubkovské éře, mnoha lidem vyhovoval. Ovšem právě Fischerovo nevzrušivé veřejné vystupování se doslova krutě nehodilo do rvačky předvolebního boje, jakou do té doby Česko nezažilo.

Jenomže i s mandátem z přímé volby prezident může a má mít silné protihráče – premiéra a parlament. Pokud fungují, tak podle ústavy fungovat mají, nemůže se dít to, co se stalo normou za Zemanovy éry. Takže se pro dvakrát poražený tábor z prezidentských voleb 2013 a 2018 rýsuje jistá naděje, že by to vše nemuselo probíhat jako přes kopírák. Plyne z předešlých dvou prezidentských voleb nějaké poučení?