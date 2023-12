Dobrovský a Šídlo: Voliči se zlobí na vládu, že jim vrátí Babiše

Není to vysloveně hněv, co dnes u nás pohání demonstranty a stávkující. Tak hodnotí Jan Dobrovský události posledního týdne. „Hněv vypadá jinak. Tak jako ve Francii, kde při protestech hoří auta v ulicích a mají vytlučené výlohy. Ale tohle na mě dělá dojem, že je to jakési upozornění vládě: jsme tu, jsme často i tvoji voliči, můžeme rozumět mnoha tvým pohnutkám, ale přesto – prosím vnímej, co říkáme.“