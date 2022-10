Dobrovský & Šídlo: Kdo je největším nepřítelem starostů?

Náš poslední předvolební díl jsme ale natočili v Rumburku – povídali jsme si o tom, co znamená jít do komunální politiky. A věřte, že být starostou v malé obci v Česku je oběť. V publiku byli tentokrát i starosta Krásné Lípy Jan Kolář a senátor Zbyněk Linhart, kteří se s námi podělili o svou zkušenost s fungováním samosprávy.

Co znamená starat se o obec? Svým způsobem jsou nepřítelem sami občané, tvrdí Jan Dobrovský.

„Vlastně nechtějí skoro nic nového. Potřebují kanalizaci, ale překáží jim výkopy. Chtějí víc parkování, ale nechtějí stavět podzemní garáže. Nechtějí auta vůbec, ale sami potřebují jezdit. Chtějí cyklostezku, ale vadí jim, že na ní jsou i jiní. Rádi by byty, ale výstavba přivádí do obce „náplavy“. Náplavy se zase starají jen o sebe a o obec nemají zájem, protože tam vlastně nežijí, jenom přespávají. Chtěli by hospodu, ale mají tam špatné pivo,“ glosuje Dobrovský nevděčný „džob“.