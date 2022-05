Dobrovský & Šídlo: Když dostávala pieta na frak

„Vypadalo to, jako by nestálo za to financovat pietní místo, protože přece potřebujeme investovat do infrastruktury, do rozvoje kapitalismu, do jiných staveb, do podpory žijících lidí místo těch zemřelých. Jenomže národy stojí mimo jiné na pietě, aby si mohly vzpomenout na to, z čeho vzešly,“ připomíná Jan Dobrovský v novém díle podcastu Dobrovský & Šídlo.