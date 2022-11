Dobrovský & Šídlo: Stanou se partnery demokratů populisté s lidskou tváří?

Rozmohl se nám v české politice takový nešvar. Ne že by byl nový, spíš se periodicky vrací. Mobilizace před volbami. Své protivníky vykreslujeme jako spojence ďábla. Typický narativ jsou na jedné straně plakáty s Babišem a Putinem a na druhé termín „polistopadový kartel“. Načež je po volbách všechno zapomenuto a bývalí soupeři si taky mohou padnout do náruče.

Podle Dobrovského tím ale politika ztrácí na přitažlivosti a důvěryhodnosti. Když mají lidé opakovaně volit politický subjekt, který je vtahuje do volební mobilizace, a přesvědčuje je, že dělají správně, když jim dají hlas, jsou pak voliči přirozeně zklamáni. A když se to stane několikrát za sebou, docházejí občané k pocitu, že na jejich hlasu nezáleží.

„A to je přesně to, co se rok a půl snažíme v tomto podcastu rozptýlit a vysvětlit, že to tak být nemusí. A oni nám do toho stejně čas od času hodí vidle,“ dodává Jindřich Šídlo.