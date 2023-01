Glosa: Co se stane s ANO, když Babiš prohraje

Doposud to v hnutí ANO bylo vždy tak, že lidé, kteří měli výhrady ke směřování nebo přímo k předsedovi Babišovi, skončili. Buď sami odešli, nebo byli vytlačeni. Je jich už celá plejáda. V rozhovorech v médiích se pak snaží vyvinit ze svého selhání vyprávěním totožného příběhu: Na začátku jsme uvěřili, pak sloužili, pak prozřeli, s tou svěrací kazajkou už to dál nešlo.

Jiná věc je, jak by porážku přijal sám Andrej Babiš. Pro predátora, jenž je celý život zvyklý jen vítězit, by to byla další těžká rána: 15 měsíců po neúspěchu ve sněmovních volbách by mu nevyšla ani hradní odveta. Nakonec by to zřejmě rozdýchal a začal spřádat plány dalšího tažení – byť sněmovní volby jsou až za dva a půl roku.