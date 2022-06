Glosa: Dokud váš domov nebude ústy žraloka

Proč to dělají? Na tuhle otázku už historie odpověděla mnohokrát. Nejsou to hyeny. Jsou to novináři. Pomáhají tím, že jsou často tam, kde většina obyčejných lidí být nechce, a ukazují věci, které bychom jinak neviděli. Nebýt srdceryvných záběrů s matkami a dětmi proudícími přes hraniční přechody, možná by nás ani nenapadlo, že jim můžeme a máme nějak pomoci.