Glosa: Jak pojedou vlaky. S novým řádem přijíždí zdražení

Cestující se mohou těšit na nové vlaky do Ostravy, Vídně i do Kouřimi. Pokud budou mít na lístky.

Z odstupu lze říct, že k převratným změnám jízdních řádů nedochází, ovšem fanoušek železnice stejně leccos objeví. Ředitelé dominantních Českých drah i jejich konkurentů tradičně hlásí, že rozšíří nabídku na hlavní trati Praha–Ostrava, že postaví nové páry vlaků do Polska anebo z Prahy do Vídně. Naplní se obava, že se dál omezí provoz na méně vytížených tratích, například na šumavských železnicích mimo letní sezonu. Naštěstí mohou některé lokálky hlásit také zlepšení. Třeba z Bošic do Kouřimi na Kolínsku pojede namísto dosavadních tří vlaků ve všední den celkem šest motorových souprav! Bohužel sousední úsek Bošice–Bečváry zůstane nadále mimo provoz.

Lze to těžko pochopit, protože dopravci se mohou těšit na zvýšení státních dotací do nevýdělečných tratí. Namísto letošních 11 miliard to napřesrok bude 12,5. Navíc mají zdejší železniční společnosti ve srovnání s rakouskými a německými sousedy lepší podmínky, protože se nemusejí starat o údržbu tratí, na nichž jezdí. Dělá to za ně státní servisní organizace, které vláda ročně posílá 22 miliard. Přesto cena protežované ekologické dopravy roste rychleji než cena benzinu či nafty pro automobily, které naopak životní prostředí zatěžují.