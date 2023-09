Glosa: Jak vysvětlit Komenskému, že jsme tak nevzdělaní

Jen čtvrtina Čechů nad 25 let má vysokoškolské vzdělání a jen málo z vyspělých zemí se spokojí s tak nízkou úrovní vzdělanosti. Přitom právě národ Komenského by měl mít o přednostech vyšší vzdělanosti jasnou představu.

Stabilitě tuzemské politiky by například prospělo, kdyby populistické projekty typu ANO, SPD a Přísahy neinkasovaly cca polovinu všech hlasů. S vyšším počtem vysokoškoláků by se na tom dalo leccos změnit. Jak ukázal průzkum společnosti Kantar, pro Babiše, Okamuru a Šlachtu by nehlasovala polovina, ale sotva pětina lidí s vysokoškolským titulem. Proti tomu by vládním, zpravidla zavedeným stranám daly přednost dvě třetiny vysokoškoláků.