Málo vysokoškoláků, hodně protloukačů, odhaluje o Česku studie

Podle Daniela Hůle z Člověka v tísni je příčinou to, že čeští představitelé průmyslu spíše tlačí na to, aby měli pracovníky do továren. „Je to důsledek toho, že máme v EU 2. nejnižší podíl SŠ studentů na všeobecných oborech,“ uvedl na sociální síti X.