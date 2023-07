Glosa: Manželství jen pro někoho? Výzva ukazuje, že církve potřebují změnu

Že budou podporovat pouze manželství mezi mužem a ženou, samozřejmě nikoho nepřekvapí a je to jejich legitimní názor. Fascinuje mě ale ta domýšlivost, se kterou církevní hodnostáři ateistickému Česku vysvětlují, co je manželství.

Nikoli „co my si v naší církvi myslíme, že je manželství“, ale prostě „co je manželství“. Zatímco křesťané očekávají respekt ke svému náboženskému vyznání, někteří jejich představitelé ostatní názory evidentně neuznávají - my vám teď vysvětlíme, co je pravda, protože patent na ni máme my a Bůh.