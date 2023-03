Glosa: Ministr spravedlnosti ubližuje spravedlnosti

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek sází na taktiku téměř babišovskou. Cokoli nevyhovujícího je kampaň. Zlí novináři si z něj udělali terč a on, chudák, za nic nemůže. Kéž by si ostřílený politický matador vzal inspiraci raději u někoho sofistikovanějšího v ohýbání reality než právě u bývalého premiéra.

Praktiky ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který zjišťuje osobní informace o žalobkyni a detaily z vyšetřování brněnské „bytové“ kauzy, v níž je mimochodem také prověřován, představují to nejohavnější, co v politice známe.

Pro politiky ve vysokých funkcích je zřejmě lákavé ždímat z důležitých orgánů informace pro vlastní prospěch. Když se ale k takovému jednání sníží šéf resortu spravedlnosti, který je zodpovědný za stav české justice a který by měl být garantem spravedlivého procesu, je to velmi nebezpečná hra.

Ministr Blažek sice relativizuje okolnosti vyjádřením v tom duchu, že „ptát se není totéž, co zasahovat“, v tom ale nemá pravdu. Jen blázen by neviděl obří střet zájmů, do kterého se šéf justičního resortu svým dotazováním dostal. A jaké nebezpečí představuje, když ze své pozice vytváří nátlak na vyšetřovatele.