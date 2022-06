Glosa: Nenápadný půvab naší vlády

Milá vládo, pokračuj ve svém vládnutí a budu rád, když o tobě i nadále uslyším co nejméně.

Tak, máte to? Docela by mě zajímal výsledek. Můj tip je, že pokud jste průměrnými konzumenty zpravodajství a sledování politiky nepatří mezi vaše koníčky, jakkoli mírně zvrácené, pak jste dali dohromady seznam tak plus minus o pěti lidech.