Glosa: Plané sliby o geniální aplikaci. Kdy se začne myslet i na pacienty?

Když zalistujete ve svém chytrém telefonu seznamem aplikací až k těm, o kterých už nevíte, že je vůbec máte, narazíte na černo-žlutou ikonku s nápisem Tečka. Ano, je to pozůstatek covidových let, kdy se do této aplikace nahrávaly výsledky testů a očkování, sloužila při cestování, u lékaře nebo třeba při vstupu na koncert. To už není potřeba a prý se z této aplikace má stát jakási obdoba elektronické karty pacienta. Léky, žádanky, vše na jednom místě.