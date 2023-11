Zbytečně moc vyšetření i léků. Lékaři varují před péčí, která může škodit

„Bojíme se, abychom na něco nezapomněli. Ale už si tolik nelámeme hlavu s tím, že děláme zbytečné vyšetření jenom pro pocit vlastního klidu, které pacienta může zatížit a dostat ho do laviny dalších vyšetření,“ dodává.

Principy kampaně se řídí heslem „less is more“ (méně je více). Je zdůrazňována potřeba nepoužívat diagnostické a terapeutické kroky, ze kterých má pacient malý nebo žádný užitek, dále pak volit postupy medicíny založené na důkazech, neduplikovat vyšetření, zvažovat potenciální škodlivost vyšetření, volit méně rizikové procedury a diagnostiku i léčbu individualizovat.

Téměř 77 procent dotázaných uvádělo, že se zbytečně předepisují léky, a to nejvíce antibiotika, antivirotika, léky na potlačení produkce kyseliny v žaludku, hypnotika či léky na bolest.

„Myslím si, že je to prostě součást přirozeného vývoje medicíny jako vědního oboru. Zažívali jsme obrovský boom medicíny, teď na ni ale musíme nahlédnout kriticky – co je skutečně přínosné pro pacienty, a co naopak ne?“ vysvětluje lékař Jiří Cyrany z královéhradecké fakultní nemocnice.