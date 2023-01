Glosa: Usmějte se, budoucí prezidente. Může to rozhodnout volby

Bývalý premiér, čerstvě nepravomocně zproštěný obžaloby v kauze Čapí hnízdo, záměrně nechává své soupeře se veřejně přít v jeho nepřítomnosti. A baví se ještě víc, když oba přesvědčují voliče o tom, že jsou to laciné útoky pod jejich úroveň.

Babiš díky tomu kdesi v obytňáku, případně ve Francii, pokračuje ve své pohodlné strategii. Kutá si na vlastní populistické kampani a hraje si na napraveného a hodného. Dost možná si expremiér myslí, že když na závěr hry dostal docela dobré karty, má postup do druhého kola jistý.

Kromě toho jsou šance tří favoritů dost vyrovnané, jak ukazují poslední předvolební průzkumy. Zvlášť s přihlédnutím k množství stále ještě nerozhodnutých voličů i k faktoru změny názoru v posledních dnech či hodinách před volbou. Andrej Babiš, Petr Pavel ani Danuše Nerudová si proto do poslední chvíle nemohou být jisti ničím.

Můžu to ilustrovat jednou tragikomickou historkou. Jela jsem v tramvaji a vyslechla rozhovor jedné postarší dámy s její kamarádkou. Prý by už měla svého kandidáta vybraného, jenže se její „vyvolený“ v nedělní debatě České televize ani jednou neusmál. A proto bude vybírat dál, protože by na Hradě raději viděla někoho sympatičtějšího.