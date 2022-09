Glosa: V chudobě si žádná máma nelibuje

Seznam Zprávy nahlédly do stovek žádostí, v nichž samoživitelé popisují své příběhy, aby dostali finanční příspěvek od neziskové společnosti Klub svobodných matek na bydlení, potraviny, na obědy pro děti ve škole, na tábory, na kroužky nebo IT technologii.

Kdybychom přistoupili na takhle omezený výklad složitého sociálního problému, žili bychom ve zcela odlišném světě. Lidé by se pak nepotýkali s chudobou, rozpadlými vztahy, věznice by neplnili rodiče, kteří dlouhodobě neplatí alimenty.

Je důležité si uvědomit, že kritika matek, které se dostaly vlivem mnoha faktorů na dno a které teď víc než jiné drtí vysoká inflace, je zbytná. Žádný normální rodič si přece nelibuje v chudobě. Netouží po životu v bídě a strachu. Nechce, aby se jeho ratolest měla špatně. Dělá první poslední, i kdyby to mělo znamenat, že sám nebude mít co do pusy.

To je bohužel realita podložená daty. Podle výzkumného projektu „Česko 2022 – Život k nezaplacení“ nezbývá šedesáti procentům samoživitelů s dětmi po zaplacení všech měsíčních výdajů nic, případně musí jít do minusu. Více než polovině hrozí pád do chudoby. Chceme skutečně ostrakizovat lidi na hranici bídy za to, že se mají špatně?