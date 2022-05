Glosa: Zeman je dezorientovaný spolujezdec

Evropská politika podle Miloše Zemana jako by se dělila na tu před napadením Ukrajiny Putinem a po něm. Jenže tak to není.

Bylo to v sobotu, kdy mi klidnou jarní procházku zničehonic narušilo houkání policejních vozidel. Oznamovalo kolonu projíždějící pražským Vítězným náměstím. Hned na začátku štrúdlu aut jsem zahlédla hlavu prezidenta Zemana. Seděl na místě spolujezdce a mně došlo, jak příhodné jeho usazení vlastně je. Spolujezdec. Nic víc, nic míň.

S humorem přiznal, že je sám důkazem svého oblíbeného Churchillova citátu „Jen idiot nemění názory“. A to v souvislosti s tím, že špatně četl ruskou politiku před 24. únorem tohoto roku. Něco jiného je ovšem měnit názory a něco zcela odlišného je záměrně ignorovat zprávy BIS o ruském nebezpečí, ke kterým měl jako prezident jednoduchý přístup, zpochybňovat práci kontrarozvědky a nazývat její příslušníky „čučkaři“. A pak dělat překvapeného, jak velký agresor Rusko je.

