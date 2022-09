Glosa: Zeman se před dětmi převlékl za prezidenta

Na chvíli jsme si mohli představit, jaké by to bylo mít opět v čele státu prezidenta, který neřeší jen vlastní půtky. Ale máme své zkušenosti.

Slyšíte? Na chvíli jsme si mohli představit, jaké by to bylo mít opět v čele státu prezidenta, který neřeší jen vlastní půtky, zájmy a staré křivdy, ale záleží mu na lidech, do jejichž čela se nechal zvolit. Na chvíli bychom Zemanovi mohli uvěřit jeho dříve deklarovaný sociálnědemokratický pohled na život a politiku, jeho adorování skandinávského modelu sociálního státu.

Ale jen na chvíli. To by si totiž člověk nesměl pamatovat kupříkladu loňské první září, kdy se Zeman v Brně, kam doletěl armádním letounem, podivoval nad tím, co to musí být za rodiny, které pošlou do školy hladové dítě. Těžko říct, ale třeba rodiny chudé, nabízí se odpověď…