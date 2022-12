Vánoční glosa o stromečku a salátu šarivari

Méně frekventované, ale o to vášnivější jsou hádky, jak se správně dělá bramborový salát a co do něj patří. Vzhledem k tomu, že jsou do sporu prostřednictvím rodinných receptů vtaženy i naše babičky či prababičky, jde se celkem na krev. Jedni trvají na tom, že mrkev a hrášek jsou v pohodě, jiní zas, že bramborový salát má být z brambor, kdežto mrkev, okurka, salám a další věci patří tak maximálně do salátu šarivari – a „to nechceš“.