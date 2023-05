Dana Drábová po 23 letech plánuje ústup z čela úřadu: „Předám veslo nástupci“

„Senát je jediná štace, o které bych uvažovala.“ V rozhovoru pro Seznam Zprávy Dana Drábová mluví také o spolupráci s jedenácti premiéry, smůle stárnutí a kouzlu seriálu Simpsonovi.

Výzvám ke kandidatuře na prezidentku s díky odolávala, odmítla i Andreje Babiše s návrhem na kandidaturu do Poslanecké sněmovny. V rozhovoru pro nový pořad Galerie osobností ale naznačuje, že se v budoucnu bude ucházet o hlasy voličů v senátních volbách.

„Já mám 3. října 2025 nárok na penzi. A někde okolo toho data, mám to tak rozfázované, ne že bych úplně odešla a nic nedělala, ale že by to byl tak zrovna čas, kdy postupně začít předávat veslo nástupci,“ plánuje Dana Drábová svůj ústup z čela Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v němž stojí od roku 1999. Do té doby doufá, že jí blízcí spolupracovníci případně včas řeknou: „Hele, už ti hrabe, koukej se hnout někam jinam.“

Jaderná fyzička, která od vypuknutí války na Ukrajině každodenně uklidňuje veřejnost svým twitterovým hlášením o „normální radiační situaci“, získala jako jedna z mála vysokých státních úředníků státní medaili Za zásluhy (2014) a také respekt a dlouhodobou popularitu u české veřejnosti.

„Vy nemáte ego, pane Kubíku?“ podivila se při rozhovoru otázce, jestli ji těšily výzvy ke kandidatuře na prezidentku, když je tak vehementně odmítala. „Vážila jsem si jich, ale já bych to ze svého ustrojení dělat nemohla. Mě by to zabilo.“

Co ji naopak baví? Jak její život změnil výbuch v Černobylu? Jaké jistoty jí vzalo ruské řádění na Ukrajině? A jak je možné, že ve vysoké státní funkci vydržela mnohem déle, než původně plánovala? I o tom byl náš rozhovor – celý záznam si můžete pustit v přehrávači v úvodu textu.

... a vtom přišel Černobyl

Dana Drábová se svěřila, že po absolvování ČVUT v roce 1985 nastoupila do Státního zdravotního ústavu a během pár měsíců měla za to, že se naprosto minula povoláním.

„Dostala jsem tam za úkol zabývat se jedním z největších přispěvatelů k našemu průměrnému ozáření, radonem. A musím říct, že mě to hrubě nebavilo. Po nějakých sedmi, osmi měsících jsem si říkala: ‚Tak se asi porozhlédneš jinde. To sis zrovna to první zaměstnání nevybrala úplně dobře.‘ A vtom přišel Černobyl.“

Výbuch jaderné elektrárny na Ukrajině, na území tehdejšího Sovětského svazu, v dubnu 1986 byl naprosto určujícím momentem jejího profesního života. „Od té doby jsem se nezastavila. A od té doby mě provází zejména regulace rizik jaderných technologií.“

Po šestatřiceti letech, v únoru 2022, padlo jedno naprosté tabu – že nikdo nikdy nebude záměrně ohrožovat civilní obyvatele jaderným výbuchem. Když po invazi na Ukrajinu ruští vojáci zaútočili na Záporožskou elektrárnu, kde byly v provozu čtyři bloky, označila je Dana Drábová za naprosté šílence a Vladimira Putina za „neřáda“.

„Od toho dne tam visí průšvih na vlásku a bude viset tak dlouho, než tam odtud, promiňte mi ten výraz, okupanti nevypadnou.“

Připravte se na blackout

Ve videoukázce z rozhovoru v Galerii osobností Dana Drábová vysvětluje, jak se připravit na totální výpadek elektřiny.Video: Jiří Kubík, Seznam Zprávy

Dana Drábová nenechává nic náhodě a v dnešní neklidné době doporučuje každému, aby se připravil na možný výpadek elektrického proudu.

„Je důvod mít na paměti, že k blackoutu může dojít kdykoliv,“ říká a v rozhovoru vyjmenovává, co má sama pro tento případ pořád připraveno doma a na co je dobré nezapomenout. „Lidé si to málo uvědomují, ale je obrovsky důležité mít doma taky aspoň základní hotovost, protože blackout znamená, že si nevyberete ani korunu.“

Dana Drábová díky svému dlouhému pobytu ve vysoké státní funkci může srovnávat působení čtyř prezidentů (od Václava Havla po Petra Pavla) a jedenácti premiérů (od Miloše Zemana po Petra Fialu). V rozhovoru také oceňuje Zemanovo odhodlání dotáhnout jadernou elektrárnu Temelín v říjnu 2000 – navzdory mnoha politickým tlakům – ke spuštění, zároveň se ale distancuje od jeho výkonu funkce prezidenta.

„Moje maminka mi vždycky říkala: Víš, holka, to stáří, to je blbé. Všecky dobré vlastnosti mě postupně opouštějí a všechny špatné narůstají.“ A ono to tak asi s tím věkem bude. Já to pozoruju i na sobě.“

Za jakých okolností se seznámila s Andrejem Babišem a proč jeho výzvu ke kandidatuře do Sněmovny označila za velký omyl? A poznává v postavě Homera Simpsona ve svém oblíbeném animovaném seriálu některé z pracovníků českých jaderných elektráren?