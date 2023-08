Muži mají méně testosteronu. Lékař říká, jak to ovlivňuje jejich plodnost

Podle mezigeneračního srovnání mají muži o 20 procent nižší hladinu hormonu testosteron, než tomu bylo u jejich otců. Znamená to, že je chlapáctví definitivně na ústupu a přichází „doba nemužná“?

Nedostatek testosteronu ovlivňuje v mužském těle mnoho aspektů. Ten nejvíce diskutovaný je libido. „A to jak v rovině kvality, tak v rovině frekvence,“ říká v podcastu MUDr.ování doktor Drahomír Havlíček, který se vlivem testosteronu na kvalitu života zabývá.

Podle odborníka však nelze jednoznačně tvrdit, že by dnešní muži byli co do mužnosti horší než jejich otcové. „Když má někdo dvojnásobně vyšší hladinu testosteronu, neznamená to, že by měl být dvojnásobně výkonnější.“ A také nemusí být dvojnásobně plodný.

Foto: MUDr.ování, Seznam Zprávy MUDr. Drahomír Havlíček v současné době spolupracuje s firmou zabývající se testosteronovou substituční terapií.

Největší testosteronový omyl

„Podání testosteronu zvnějšku, stejně jako podání jakýchkoliv jeho derivátů, třeba anabolických steroidů využívaných v rámci bodybuildingu, vede ke snížené kvalitě spermiogramu. Když je totiž testosteronu v těle více, mozek to zaznamená a přestává stimulovat varlata svými hormony k produkci testosteronu. Což je spjato se snížením zejména absolutního počtu spermií, ale může to ovlivnit i jejich motilitu a kvalitu celkově. To, že má hladina testosteronu vliv na plodnost, je omyl,“ říká doktor Havlíček.

U mužů se s úbytkem testosteronu mohou objevit některé příznaky typické pro ženskou menopauzu, jako například návaly horka nebo zhoršená kvalita kostí. Přesto se to lékaři zdráhají srovnávat, už jen proto, že menopauza je mnohem víc prozkoumaná.

„Navíc lze mužský ,přechod‘ obtížně kvantifikovat, protože zatímco u žen trvá několik let, u mužů se můžeme bavit o několika desítkách let. Je proto velmi obtížné stanovit si hladinu, kde už bychom to měli začít léčit. A jestli bychom vůbec měli léčit,“ zamýšlí se doktor Havlíček.

