Jako otisk prstu. Složení potu je ryze individuální záležitost

Někteří rodiče dobře vědí, že jejich dítko vstoupilo do období puberty, poznali to nejen podle jeho chování, ale upozornila je na to i pachová stopa, kterou po sobě zanechává.

„Mohou za to apokrinní žlázy v podpaží, tříslech a kolem bradavek, které se stávají aktivní právě během puberty,“ říká v podcastu MUDr.ování internista Michael Novotný. Jak dodává, pot z těchto žláz obsahuje bílkoviny a tuky, jejichž rozklad na pokožce provází charakteristický zápach. Dalšími látkami produkovanými apokrinními potními žlázami jsou feromony. Podávají informaci o pohlaví, tělesném stavu a genetické konstelaci, čímž podle některých průzkumů výrazně promlouvají do výběru partnera.

Činnost apokrinních žláz řídí hormony, takže reagují na sexuální vzrušení či emocionální podněty a rovněž na stres. Ženy jich sice mají víc, ale pokud jde o velikost či aktivitu žláz, muži výrazně vedou. A bude to tak až do seniorského věku, kdy se tvorba potu pomalu utlumuje. „Navíc se starší lidé méně hýbou a přijímají méně tekutin,“ vysvětluje důvod, proč staří pánové nemívají ani v létě propocené košile, lékař.

Proces je řízen hypotalamem, jenž reaguje na teplotu krve, ale také na hormony, pohybovou aktivitu a emoce. U zdravého člověka, respektive v tomto případě u zdravé ženy, to všechno funguje většinou dobře do té doby, než přijde menopauza. Během ní se střídavě snižuje a zvyšuje hladina estrogenu, což ztěžuje hypotalamu práci, protože nepozná, zda je právě teď potřeba tělo ochladit, nebo ne. Výsledkem jsou návaly horka, jelikož organismus si myslí, že se přehřívá, a tak se potní žlázy rozběhnou na plné obrátky.

Pot je tekutina zajímavá nejen tím, co všechno jeho produkci ovlivňuje, ale také svým složením. Je to ryze individuální, srovnat by se dalo třeba s otiskem prstu. Navíc se z něj dají poznat i některé nemoci, aniž by pacient musel podstoupit složitá vyšetření či nepříjemné odběry. Vodnatý roztok totiž obsahuje celou řadu látek, které jsou buď produktem kožních žláz, nebo jsou to látky, které organismus vylučuje z těla na povrch pokožky.