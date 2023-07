Jako ve středověku. Proč hematologové pouštějí pacientům žilou?

V rozhovoru pro podcast MUDr.ování také přidává zajímavost ze zvířecí říše: „Zjišťoval jsem si to a mohu říci, že minimálně psi, kočky a koně krevní skupiny mají. Počítám, že se to bude týkat všech savců.“

Pouštění žilou neboli odebrání určitého množství krve za účelem léčby bylo jednou z nejběžnějších lékařských terapií od starověku do 19. století. A – světě, div se – používá se dodnes.

„Samozřejmě ne k léčbě nemocí, které se takto léčily v historii, ale někdy pouštíme žilou pacientům s chorobami zvýšené tvorby červených krvinek. Krev se vypustí do sběrného sáčku a pak se standardně zlikviduje,“ říká hematolog Radocha.

Znát svou krevní skupinu je výhoda, ale není to věc, která by vás připravila o život, když to nevíte.