Kardiolog Veselka: Umělá inteligence je přelomová věc. V psaní i medicíně

Je profesor medicíny, mnoho let řídí Kardiologickou kliniku ve Fakultní nemocnici v Motole. V podcastu byl mým hostem už třikrát. A zvu Josefa Veselku právě proto, že nás často zajímají podobné věci a přemýšlíme o nich podobně a zároveň děláme oba hodně odlišnou práci.

Tentokrát si v podcastu povídáme prakticky výlučně o tématu, které se ze spíše okrajové zajímavosti stalo něčím, co má na počátku roku 2023 potenciál změnit svět a budoucnost. Je to umělá inteligence, konkrétně jazykové modely, které dnes umí psát a konverzovat prakticky stejně dobře jako my lidé.