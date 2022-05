Kdo dneska šetří, přichází o peníze, říká investorka Margareta Křížová

Margareta Křížová začínala jako asistentka vařící kávu, ostatně měla vystudovanou hotelovou školu. Nakonec však spoluzaložila a vybudovala úspěšnou finanční firmu. Byla jednou z investorek v televizním pořadu Den D, který divákům České televize pomáhal pochopit, co to jsou a jak fungují startupy.

Dnes Margareta Křížová pracuje jako konzultantka na volné noze a je občasnou investorkou do menších projektů. V době covidu se na televizní obrazovky vrátila jako moderátorka pořadu, který učí finanční gramotnosti. Což se v době obav z ekonomické krize může hodit. Takže jsem se jí mimo jiné zeptal, kam investovat – zda do bitcoinu, nebo do zlata.