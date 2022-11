Mám rád černou, nemusím přemýšlet, co si obléknu, říká výtvarník Jan Gabler

Známe se z devadesátých let, kdy byl art directorem týdeníku Reflex. Vystřídal grafika Aleše Najbrta, který dal tomuto časopisu tvář, originalitu a divokost. Malíř Jan Gabler nic z toho nezadusil, avšak vzhled tehdy populárního týdeníku učinil klidnějším a poetičtějším. Oba se, byť každý trochu jinak, zasloužili o to, jak Reflex vypadal a působil ve své asi nejzajímavější a nejúspěšnější dekádě.

Po odchodu z Reflexu pracoval jako art director dalších časopisů, zároveň se zařadil mezi nejúspěšnější knižní grafiky. Vytvořil obálky stovek knih. Zároveň se celou dobu zabýval vlastní tvorbou, ve které kombinuje kresbu a malbu. Jeho oblíbenou barvou je černá, byť jeho obrazy nejsou temné ani pesimistické. Do černé se i rád obléká, protože to považuje za praktické.

Mluvili jsme spolu o tom, co mají příběhy a obrazy společného. A taky o stárnutí a Bohu, v kterého on věří a já nikoli, o radosti z práce a samozřejmě o inspiraci. Kde se bere? A jak ji přivolat, když nepřichází? Oba jsme se nakonec shodili na tom, že platí, co před časem prohlásil americký malíř Chuck Close: „Inspirace je pro amatéry. My ostatní si prostě sedneme a začneme pracovat.“