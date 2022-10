Ivo Lukačovič naprogramoval Novinky přes noc, říká jejich první šéfredaktor

Nápad byl udělat něco jako časopis Reflex, ale na webu, popisuje Petr Matoušek to, jak koncem devadesátých let vznikl server Novinky.cz. Čtenáře mu zajistil Seznam, renomé dobře zaplacení externí autoři a redakční systém prý Ivo Lukačovič naprogramoval přes noc. „Ráno mi zavolal a nadiktoval mi adresu i heslo. Tak jsme to spustili,“ říká Petr Matoušek.